Il Rugby Sound Festival è tornato più forte di prima. Dopo le ultime due edizioni saltate per via del Covid, il programma di quest'estate è ricco di grandi eventi. Da giovedì 30 giugno a domenica 10 luglio ogni sera al Parco Castello di Legnano si alternano grandi artisti: Lacuna Coil, Sud Sound System, Litfiba, Rhove, Shiva, Paki, Gemitaiz (ieri), Punkreas (oggi), Irama (domani), Subsonica e Bluvertigo (venerdì), Il Pagante (sabato) e domenica chiusura in bellezza con Fabri Fibra.



Lunedì c'è stata la serata dei tre rapper della provincia di Milano: Rhove, Shiva e Paki. Prima di loro in apertura si è esibito un altro giovane: Nerissima Serpe (classe 2000). Il quale durante la propria performance tra una canzone e l'altra ha fatto partire un coro di insulti contro Calhanoglu ("figlio di p…"). Il trequartista turco è sempre nel mirino dei tifosi milanisti che, specialmente dopo la vittoria dello scudetto, lo prendono in giro per essersi trasferito all'Inter un anno fa.