Le sue parole non lasciano spazio all’interpretazione: ha detto che l’Inter è molto più forte del Milan; ha spiegato perché l’Inter ha perso il derby di campionato che è costato lo scudetto all’Inter; ha detto che in 4 anni di Milan non è mai stato bene né si è sentito considerato e amato come all’Inter; ha spiegato – circostanziandolo – perché Ibrahimovic è un egocentrico che nulla ha inciso sullo scudetto del Milan; ha strizzato l’occhio ai tifosi del Galatasaray, la squadra del cuore in cui un giorno potrebbe giocare. E tante altre cose, tutte molto interessanti e riscontrabili su YouTube, dove Tivibu Spor ha caricato l’intervista integrale, ovviamente in turco e senza traduzioni.Film già visto un’infinità di volte, che non eviterà a Calhanoglu una multa, ma che non modifica il quadro delle cose.(se qualcuno ha dei dubbi e un po’ di tempo, può provare a guardarsi la registrazione, meglio se… con un amico turco accanto). Che in squadra ce ne sia anche qualcun altro? Probabile. Che non tutti pensino che sia solo colpa di Radu e di Bologna se l’Inter non ha vinto lo scudetto della seconda stella? Altrettanto probabile.Diverso è se negli spogliatoi si diffonde il virus della sfiducia, perché potrebbe saltare fuori alla prima occasione. Come si saluteranno Calha e Inzaghi il primo giorno di ritiro? Calha, peraltro, che con Mkhitaryan accanto sarà l’anno prossimo un po’ meno sicuro del posto di quanto non sia stato quest’anno.e già questo non sarà semplice. E il confronto con Conte, campione al secondo tentativo, sarà spietato e senza appello. Con Conte prima ancora che con Pioli, Allegri e compagnia.@GianniVisnadi