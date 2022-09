Matteo Ruggeri, esterno dell'Atalanta, ha parlato a L'Eco di Bergamo: "Il mio obiettivo è fare bene a Bergamo: spero di trovare più spazio con il passare del tempo e con il lavoro. Se a gennaio ci sarà l’occasione di partire la valuteremo, ma, essendo bergamasco, per me è ancora più bello giocare con questa maglia. E poi mia mamma è più contenta. Quando sono tornato, ho trovato tutto come prima a livello ambientale, ma la squadra, oggi, è più solida. Anche nelle partite più difficili, riusciamo sempre a fare prestazioni importanti, come a Roma. Ora proveremo a fare altrettanto con la Fiorentina, che è una squadra forte e organizzata: cercheremo di sfruttare il nostro gioco, la compattezza difensiva e le capacità sulle palle inattive. Possiamo arrivare in Champions".