E' soddisfatto del suo rendimento finora?

Domani è una partita molto importante, in una competizione europea e abbiamo l'occasione di continuare a lottare per vincere un titolo. Vogliamo arrivare lontano e dobbiamo crederci. Quando si giocano le grandi competizioni bisogna farlo con desiderio di vincere, soprattutto in un grande club come il nostro. Domani abbiamo un'occasione e faremo del nostro meglio. Sul mio rendimento penso solo a lavorare ogni giorno per crescere ed aiutare la squadra a vincere. Sto attraversando un buon momento ma deve essere solo uno stimolo per migliorare. Ma quello che conta è vincere le partite.



Si sente più sicuro con una linea a 4 o a 3?

Posso giocare in entrambi i modi. L'importante è l'organizzazione della squadra in generale e di partita e in partita. E' normale che sia diverso giocare a 3 o a 4, ma l'importante è che ognuno svolga al meglio il proprio conta. Poi spetta anche a me adattarmi, ma quello che conta di più è vincere le partite