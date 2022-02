Dopo il pareggio contro la Juve Pioli aveva detto:Contro ogni pronostico, contro i valori assoluti delle due squadre e contro tutto quello che si era visto nei primi 70 minuti di una delle stracittadine più emozionanti e goduriose degli ultimi anni.Anche perché l’Inter è attesa da un tour de force di partite difficili, compresa la doppia sfida di Champions con il Liverpool. E, alle spalle delle milanesi, Napoli e Juventus hanno ricominciato a fare sul serio.Ma soprattutto potrebbe incidere l’ennesima rimonta subita dalla squadra di Inzaghi dove il tecnico è stato di sicuro grandeSe Giroud è l’uomo copertina dell’impresa di Pioli realizzata in tre minuti,. Nel primo tempo la sensazione diffusa era di una superiorità netta e schiacciante da parte die compagni che hanno sfiorato più e più volte il gol prima e dopo il vantaggio firmato da. Solo unha consentito al Milan di chiudere la prima fase del derby con un solo gol di svantaggio.I rossoneri non erano mai riusciti a impensierire davverotranne che con un tiro da fuori di Tonali. Non che l’equilibrio della partita sia mutato di molto a inizio ripresa.. Sicuro di sé e del controllo esercitato dalla sua squadra sulla partita, il tecnico si è concesso al 70esimo le sostituzioni che si dovrebbero fare al 90esimo. Il contemporaneo ingresso deie ha dato la possibilità al Milan di intravvedere gli spiragli della rimonta.di non uscire mai dalla partita, di saper soffrire e di accettare di lasciare ai rivali il predominio della gara. Lo stesso tecnico rossonero, quando non aveva più nulla da perdere, ha corretto la formazione iniziale inserendo, schierato come numero 10 solo sulla carta, ma in realtà impiegato in marcatura a tutto campo su Brozovic. La scelta di Pioli aveva ulteriormente messo a disagio tattico un giocatore che, già di suo, è apparso totalmente fuori partita (e questo sarà un tema da affrontare e valutare di qui a fine campionato).Sanchez si è presentato molle al contrasto con Giroud perdendo un pallone pericolosissimo, Diaz ha finalmente creato scompiglio nell’area nerazzurra e lo stesso centravanti francese si è fiondato sulla prima palla utile dell’intera partita.perché si è tratttato del classico spalla contro spalla e denota l’affannosa ricerca di. Il raddoppio dello stesso Giroud è un piccolo capolavoro realizzato con la compartecipazione diche ha definitivamente punitopensando di non incidere sull’equilibrio della gara.In definitivaun incredibile corsa verso lo scudetto confidando nella coesione di squadra più che nei valori delle individualità. Dall’altra parte il modo in cui l’Inter ha perso un derby che aveva già in pugno potrebbe minare dalle fondamentaE questo, alla lunga, potrebbe davvero sconvolgere gli equilibri di un campionato che sembrava già deciso. Dopo questo derby il Milan può continuare a sognare e per l’Inter i rossoneri possono davvero diventare un incubo.