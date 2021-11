. Anzi, bisogna elogiare Ibra e compagni perché hanno allungato a 17 risultati la striscia di imbattibilità e perché anche al Franchi hanno venduto carissima la pelle e probabilmente non avrebbero meritato la sconfitta nonostante i numerosi errori marchiani.. Oltretutto la sequela di infortuni e assenze pesanti non gli dà tregua e il fatto di essere riusciti a mantenere l- Partiamo dalla più importante, cioè quella del portiere titolare.in occasione del rigore parato nel derby. Purtroppo, però appena i tifosi hanno iniziato a sentirsi tranquilli e lui, forse, a rilassarsi, è arrivato il primo gravissimo errore che ha dato il via al Festival fiorentino della gaffe difensiva.. Dopo la papera sul primo gol, complice anche, Tatarusanu non si è più ripreso e ne ha incassati altri 3. Su nessuno degli altri è stato particolarmente colpevole, ma la sensazione diffusa era che bastasse tirare.. Detto questo, sarebbe sbagliato addossare tutta la colpa al portiere nel corso di una serata stortissima per tutta la difesa rossonera.. È stato comunque un vero peccato perché dopo il vantaggio viola,. Ma proprio quando sembrava nell’aria il pareggio rossonero è arrivata la doccia ghiacciata del raddoppio di Saponara, giusto allo scadere del primo tempo.Nella ripresa non si è visto lo stesso Milan dei primi 45 minuti.Tra i nuovi innesti. Nella ripresa abbiamo assistito ai numerosissimi errori delle due difese, ma soprattutto al confronto generazionale di due centravanti eccezionali.. Segna due gol e provoca addirittura il terzo. La sua voglia di vincere è quella che consente alla squadra di non sfigurare anche nelle seratacce come questa. E se la squadra manterrà il suo spirito potrà tornare a lottare da domenica prossima per quel sogno chiamato scudetto.. In questo scorcio di stagione ha dimostrato che i gol dello scorso anno non erano solo un’illusione e che, anzi, è destinato a diventare uno dei centravanti più forti della nuova generazione. Uno che è già adesso un grande uomo mercato ma che rischia, se va avanti così, di non essere già più appetibile per i club italiani.