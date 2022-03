Non perché siano belle, spettacolari ed esaltanti, ma perché si percepisce quanto siano “pesanti” sulla strada dell’obiettivo finale. Ci sono quei gol destinati a entrare negli highlights delle stagioni vincenti. Non necessariamente realizzati dai campioni negli scontri diretti, anzi. Spesso si tratta di gol segnati da “gregari” della serie:La rasoiata di Kalulu che ha ripreso la punizione calciata da Giroud sulla barrieraIl classico gol che non ti aspetti, dal giocatore che non ti aspetti. Un gol però pesantissimo che decide una partita non giocata alla grande, non dominata, ma semplicemente controllata. Cosa che sanno fare le squadre che poi lo scudetto lo vincono davvero. La vittoria sull’Empoli maturata in questo modo, capitalizzando al massimo il colpo di biliardo di Pierre Kalulu, ha un peso specifico impressionante. Soprattutto perché dopo il “sacco” di Napoli,e di mettere pressione a Inter e Napoli che sono chiamate a vincere per non perdere contatto con la vetta della classifica.Il Milan non ha nè il miglior attacco nè la miglior difesa del campionato e di sicuro non ha nemmeno il miglior organico,un ragazzo giovane che non aveva mai nemmeno debuttato in Ligue 1 e che è stato prelevato per 450.000 euro. Di mestiere faceva il terzino, ma era considerato un oggetto misterioso. In un annetto abbondante Pioli e lo staff lo hanno trasformato in un eccellente difensore centrale, che non disdegna nemmeno qualche sortita offensiva. Le qualità tecniche le ha. Quelle fisiche pure. E di sicuro grande merito va al reparto di scouting e ai dirigenti che danno fiducia a chi segnala le qualità di questi carneadi. Inseriti nel contesto giusto e valorizzati, riescono a esprimere le loro potenzialità individuate in fase embrionale.Di sicuro questo Milan ha ricominciato ad essere squadra in campo quando è tornato ad esserlo fuori. E i risultati si sono visti. Con Kalulu e numerosi altri esempi di questo tipo.Alla fine sono i risultati che contano e questi dirigenti, da Maldini a Massara, ne stanno portando di sorprendenti.