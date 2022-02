Pioli ha avuto una settimana intera per preparare tatticamente e fisicamente la partita di Salerno, adesso l’infermeria è quasi vuota e dopo 7 minuti il Milan era già in vantaggio grazie a uno stupendo taglio di Theo Hernandez per Messias.Al punto daSoprattutto se non si ha una squadra di campioni, ma semplicemente di buoni giocatori.. In quel caso i rossoneri rientravano tronfi dall’impresa di Madrid, erano andati subito in vantaggio ed erano convinti che la pratica fosse già chiusa. Prima di subire la rimonta degli emiliani.Ecco, all’Arechi è successa una cosa simile, con l’aggravante che dal punto di vista tecnico l’avversario era nettamente inferiore.Senza contare questa mania dilagante di sostituire prematuramente il giocatore ammonito (Bennacer) che oltretutto, essendo diffidato, avrebbe comunque saltato la partita successiva.che ne aveva contraddistinto le giornate peggiori dei suoi primi due anni italiani. Purtroppo la serataccia ha travolto anche uno dei migliori in assoluto come Tomori, che in occasione del raddoppio campano si è fatto aggirare in maniera imbelle da Djuric.E infine veniamo a, sul quale, a parte stasera, certo non si possono muovere critiche. Ha sostituito alla grande Donnarumma e ha disputato finora un’eccellente stagione ponendo le basi per diventare un grande portiere del presente e del futuro rossonero. Purtroppo però su di lui, la critica e i tifosi non hanno mai dato un giudizio sereno e obiettivo. MaignanL’apice è arrivato settimana scorsa quando, dopo una prestazione da S.V. in pagella contro la Sampdoria, è stato glorificato per l’”assist” a Leao. “Lui sí che è forte con i piedi, guarda che assist che ha fatto, mica come quell’altro…”. Oh ragazzi, ha fatto un rinvio! Ripeto: un rinvio. E Leao si è inventato il gol. Eppure no, per contrapporsi a Donnarumma tutto quello che fa Maignan è meraviglioso, incedibile, stratosferico.Ecco,E come lui tutta la squadra. Al punto da lasciare due punti in casa dell’ultima in classifica. Due punti pesantissimi. Che speriamo servano di lezione a tutti, anche ai tifosi. Che sarebbe bene tornassero a pensare al bene del Milan evitando per esempio di continuare a fischiare Kessiè e applaudendo Maignan o Diaz per le belle cose che fanno non per schernire chi giocava prima al posto loro. Perché questo non serve a nulla, tanto meno a provare a vincere lo scudetto.