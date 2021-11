Lo abbiamo sempre detto:. Lo svedese lo aveva già dimostrato lo scorso anno: finché giocava lui con continuità la squadra di Pioli era prima. In questa stagione l’Ibra-dipendenza del Milan non è cosi marcata tanto è vero che i rossoneri hanno costruito il loro parziale primato facendo quasi sempre a meno dello svedese. La consapevolezza di forza di gran parte della rosa è cresciuta anche quando manca il totem di Malmoe. Ciò non toglie che Ibra è il grande trascinatore di questo gruppo, quello che l’ha stimolato, che l’ha fatto crescere e quello che l’ha portato per mano fino a qui.. Eccome. Lo si era già capito adove Ibra aveva giocato una delle sue peggiori partite dal suo ritorno in rossonero e ciononostante aveva partecipato a 3 dei 4 gol inflitti alla squadra di Mihajlovic. La meravigliosa conferma è arrivata adove lo svedese da sempre si esalta e spesso sforna prestazioni altisonanti. Che fosse la serata giusta lo si capiva fin dalle prime battute. Ibra si è caricato da subito la squadra sulle spalle e non a caso il Milan ha affrontato questo scontro diretto con la sicurezza e la “” (per ripetere lo stesso termine utilizzato da Pioli) propria delle compagini che davvero pensano di poter vincere il campionato.. Lo svedese avrebbe poi anche coronato la sua spettacolare ora di gioco con lo stupendo gol del raddoppio, annullato per millimetrico fuorigioco. Ma Ibra si è rifatto poco dopo procurandosi legittimamente il rigore dello 0 a 2 trasformato da. L’ivoriano scuramente se ne andrà a fine anno ma sta ripercorrendo le orme di Donnarumma e Calhanoglu, grandi protagonisti fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata del secondo posto della scorsa stagione. Da notare che il primo ad abbracciarlo dopo il gol correndo dalla panchina è stato, un altro in predicato di dare l’addio tra pochi mesi.. Anche a Roma il tecnico è stato lucidissimo e rapidissimo a rivoltare come un calzino la squadra dopo il “rosso” diproponendo ancora una volta la difesa a 3, comandata da un superlativoe salvata in un paio di occasioni dal preziosissimoche, partita dopo partita, si sta scrollando di dosso tutti i timori e i pregiudizi che avevano accompagnato la sua titolarità. Il gol di El Shaarawy ha riaperto la partita negli ultimissimi minuti ma ci vuol ben altro per scalfire la sicurezza e la mentalità vincente che quest’anno sta esibendo il Milan in campionato.. I rossoneri di certo onoreranno anche la sfida contro il Porto a S. Siro, ma non aspettiamoci grandi imprese perché l’idea diffusa è che quest’anno il Milan punti tutto sul campionato e che per essere competitivi in Champions ci si dia appuntamento all’anno prossimo. Non a caso lo stesso Ibra sta razionalizzando le sue energie e, preparando una partita alla settimana, preferisce concentrarsi sulle sfide nostrane piuttosto che su quelle del girone europeo.A proposito dello svedese, il quale non vedeva l’ora di attaccarsi a qualche episodio arbitrale per mascherare alcune prestazioni deludenti della sua Roma in questo avvio di stagione.. Ricordiamo che il protocollo VAR, esattamente come accade in ambito europeo, prevede che la segnalazione del check debba avvenire solo in caso di evidente errore da parte del direttore di gara. Di sicuro il contatto tra Ibra enon costituiva un evidente errore di Maresca. Tutt’altro. Trattavasi invece di un solare calcio di rigore poiché il difensore giallorosso travolgeva Ibra disinteressandosi totalmente del pallone. A questo proposito facciamo davvero fatica a comprendere coloro che, Mourinho in testa, insistono per mettere sullo stesso piano il rigore concesso al Milan e il contatto in area rossonera tra Kjaer e. In questo secondo caso il danese prima colpisce il pallone e poi va a contatto con il romanista. La differenza tra i due episodi è sostanziale. Non parliamo poi del braccio incollato al corpo dia fine match.