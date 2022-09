Erano davvero tantissimi anni che non si assisteva a un derby così entusiasmante, combattuto, spettacolare e giocato a ritmi altissimi. Non lo scrivo solo perché l’ha vinto il Milan, peraltro legittimamente. Dopo anni di nebbia a S. Siro è tornata la luce di un derby tra due grandi squadre, protagoniste di una partita di calcio moderno, dal sapore realmente europeo.. Non stiamo dicendo che Milan e Inter possano già fin d’ora competere per i massimi traguardi continentali, ma che finalmente riescano a giocare partite dai ritmi e dall’atteggiamento tattico simili a quello delle grandi d’Europa e a quello che si vede in Premier League.senza troppi calcoli, paure e senza esclusione di colpi. La consapevolezza della propria forza e del proprio gioco è cresciuta a dismisura nella squadra di Pioli: l’anno scorso il Milan aveva vinto il derby di Giroud, ma per 75 minuti aveva subito il predominio dell’Inter. Stavolta invece i rossoneri hanno ingaggiato duelli a tutto campo per 95 minuti, senza mai risparmiarsi e senza mai fare calcoli.Hanno provato a creare occasioni da gol per tutta la partita, anche quando erano in vantaggio di due reti.Naturalmente questo atteggiamento tattico molto aggressivo comporta qualche controindicazione e non a caso, nel finale di partita, è servito un Maignan in versione fenomeno per non vanificare una vittoria sacrosanta è meritata.che, per la prima volta si è rivelato determinante è incontenibile in un big match di questo livello e di questa intensità. Al di là dell’assist a Giroud e dei due gol, uno da vero campione, Leao ha dimostrato di poter avere un rendimento eccezionale e una tensione emotiva durante l’intera partita.. Intanto godiamocelo sperando che questo derby sia solo la prima delle sue apparizioni da fenomeno. È davvero incredibile pensare come veniva criticato e quasi anche contestato quando, due anni fa, alternava giocate di grande qualità a interminabili momenti di blackout. Il talento c’era e si vedeva, si trattava solo di avere pazienza e di creargli l’ambiente giusto per esplodere. Così è stato.Ha dato l’impressione che faccia ancora fatica a reggere i ritmi imposti dalla squadra di Pioli e che abbia ancora gravi lacune in fase difensiva. Lo dimostrano i troppi interventi difensivi fuori tempo, qualche passaggio sbagliato e soprattutto il modo in cui non segue Brozovic in occasione del gol del vantaggio interista.L’ex Liverpool non è parso a disagio in quanto a ritmo e atteggiamento tattico, ma ha dato l’impressione di scegliere troppo spesso la soluzione individualista. Cosa da evitare in una squadra che ha fatto dello spirito di gruppo e della grande collaborazione in campo un marchio di fabbrica ormai inconfondibile. Il prossimo step è quello di esportare questo marchio anche in Europa. A partire da martedì.