, su tutti i palloni, in tutti i contrasti, per tutta la durata delle partite. Purtroppoe i momenti di down di condizione. Non è nemmeno un fatto legato agli infortuni, anzi l’andamento stesso di questa stagione dimostra che le numerose assenze hanno condizionato solo minimamente il rendimento della squadra. Riprova ne è il fatto che tutti gli addetti ai lavori profetizzavano dicendo: “Il Milan tiene il passo con tutti questi infortunati, figuratevi quando rientreranno!”, i fatti invece hanno indicato l’esatto contrario.. Se questo Milan corre può battere tutti, persino l’Atletico a Madrid, se invece non corre può perdere punti con tutti, anche contro l’ultima in classifica.per cui in due anni sono state tantissime, quasi tutte, le gare in cui il Milan è effettivamente andato a mille all’ora. E non a caso i rossoneri sono sempre stati ai vertici della classifica, pur avendo mezzi tecnici inferiori ai competitor.. È accaduto contro la Sampdoria, la Salernitana e venerdì contro l’Udinese. Tre partite in cui i rossoneri hanno trovato agevolmente il vantaggio e poi invece di continuare a restare “sul pezzo” si sono messi in modalità “risparmio energetico”. Contro Giampaolo è andata bene, poi invece sono arrivate due rimonte dolorose che sono costate 4 punti.. Per questo motivo, la corsa scudetto è ancora tutta in bilico. Ma è essenziale tornare a correre a mille all’ora e a non ripetere l’andamento altalenante del girone di ritorno della passata stagione.Premesso dunque che il Milan ha perso due punti contro l’Udinese per colpe proprie, in una partita in cui ha creato pochissimo e ha sofferto troppo, veniamo alla questione arbitrale che, guarda caso, casca. Situazioni diverse e periodi totalmente diversi: quell’episodio fece epoca al punto da determinare addirittura la prima introduzione della tecnologia in campo.. Quel 25 febbraio 2012 è stata la dimostrazione plastica del fatto che la Juve fosse tornata forte. In campo e fuori. Non sto parlando ovviamente di illeciti,. Capite bene dunque, che l’impatto storico tra il gol “epocale” di Muntari e la “manina” di Udogie non è e non sarà mai lo stesso.. Ci stava anni fa non vedere la mano di Adriano nel derby, ci sta non vedere la mano di Udogie nella stessa porta.per riconsiderare un episodio che, davvero, può decidere un campionato.. Per questo motivo, nemmenoha ritenuto giusto esimersi dal segnalare il fatto e, per la prima volta, non ha potuto evitare di protestare. Molti tifosi hanno criticato la scelta maldiniana di non lamentarsi mai degli errori arbitrali. Invece noi siamo totalmente d’accordo con questa filosofia che affonda le radici nella storia del primo Milan berlusconiano, quello dove Maldini si vedeva annullare gol regolari a Belgrado, Brema e Madrid, ma vinceva lo stesso le Coppe dei Campioni. Quello dove i rossoneri, senza intrallazzi politici, erano costretti a incassare arbitraggi tipo quelli di Lo Bello a Verona. Il Milan è sempre stato così, il Milan ha sempre evitato di stracciarsi le vesti di fronte al primo mezzo errore arbitrale. Ma ci sono dei momenti storici in cui è inevitabile intervenire e Maldini, da grande dirigente qual è, lo sa.. E magari, la prossima volta, Marchetti, al monitor ci andrà.