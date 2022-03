Intervenendo in diretta nel podcast 'TOMorrow', l'ex Ceo del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge è tornato a parlare del momento economico del calcio a livello Europeo.



CONTO SALATO - "Gli stipendi sono ancora in aumento, le commissioni di trasferimento sono ancora in aumento e qualsiasi settore che aumenti i budget durante una crisi alla fine pagherà il conto".



PREMIERI - "La UEFA non può essere d'accordo sul fatto che un campionato sia così dominante (la Premier League, ndr). L'unico club che può contrastare il dominio è il Paris Saint-Germain".



PRIMA LA FINANZA - "Il concetto di 'prima il calcio' non vale più. Ora è 'prima la finanza'. Stiamo inseguendo i soldi per generare ancora più entrate, ma quelle entrate extra vanno dalle tasche destre dei club a quelle sinistre dei giocatori e dei loro agenti".