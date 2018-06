Come viene riportato da As, il direttore generale del Bayern Monaco Karl Heinz Rummenigge ha fatto il punto sul mercato dei bavaresi. Il dg ha parlato ai microfoni di ESPN: "Lewandowski? Non siamo interessati a negoziare. Thiago Alcantara? Nessuno ci ha contattato. Devo però dire che abbiamo tanti centrocampisti...". Il dirigente tedesco perciò spegne le voci sulla partenza del forte attaccante polacco ma tiene aperta la porta d'uscita dell'Allianz Arena per Thiago, che interessa sempre al Barcellona.