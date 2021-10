L'ex CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, ha concesso un'intervista a Welt am Sonntag nella quale ha difeso la riforma del Fair Play Finanziario Uefa: "Serve un Fair Play Finanziario 3.0, che venga applicato in modo rigoroso e coerente e che includa un elenco specifico di sanzioni. Stiamo veramente punendo club come il PSG o il City, realtà in cui le disponibilità economiche rappresentano un problema relativo? Se un club viola il Fair Play Finanziario non può agire in un'area grigia, ma deve sapere esattamente cosa lo aspetta. E questo fino a includere l'esclusione della Champions League. Serve una razionalizzazione del calcio. Molti club sono sull'orlo del disastro finanziario".