Karl-Heinz Rummenigge, ex CEO del Bayern Monaco e leggenda del calcio tedesco, ha parlato così all'emittente RTV38: “Il calcio è cambiato molto da quando gioco io. Sia per i trasferimenti che per gli stipendi, è un calcio meno piacevole perché non c’è lo spirito che c’era in campo prima".



VLAHOVIC - "È un ragazzo molto giovane che ha fatto già tantissimi gol. Io gli consiglio di restare a Firenze perché rincorrere i soldi a poco più di vent’anni non porta a niente. Gioca in una bella squadra e forte, resterei ancora un po’ in viola fossi in lui. Può diventare molto forte. Commisso non ha problemi di soldi e quindi non ha bisogno di avere cifre altissime ma secondo me lui vuole fare una grande Fiorentina, come una volta. Italiano sta facendo giocare molto bene questa squadra. Il progetto della Fiorentina è serio e spero che con il procuratore di Vlahovic trovino la soluzione migliore per tutti.



CHIESA - "Posso confermare che è un grande giocatore e lo ha sempre dimostrato, in Nazionale, alla Juve e alla Fiorentina. È un giocatore da Bayern Monaco".



FIRENZE - "E' una piazza importante e adesso sta tornando in alto, la Serie A ha bisogno della Fiorentina. La Fiorentina mi contattò nel 1982, dopo il Mondiale, a me piaceva come idea quella di giocare a Firenze ma poi scelsi i nerazzurri, non fu una scelta di soldi ma perché da piccolo mi piaceva molto l’Inter".