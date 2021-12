Buone notizie per la Fiorentina il giorno dopo la gara interna pareggiata col Sassuolo: Erick Pulgar, uscito in lacrime dal campo nella sfida di Coppa Italia contro il Benevento di mercoledì scorso, è già rientrato in gruppo e può essere convocato per la trasferta a Verona. Certo, con un Torreira così è difficile immaginarselo in campo, ma rappresenta comunque un'alternativa credibile.