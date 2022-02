. Iniziate le operazioni militari, il presidente Putin ha lanciato un attacco totale. Ecco tutti gli aggiornamenti della giornata di guerra in tempo reale.8.15 -Le perdite per la Russia includono anche sette aerei, sei elicotteri, 130 veicoli corazzati da combattimento e oltre 30 carri armati".8.06 -(ex pugile) ha spiegato: "La difesa aerea della nostra città ha respinto con successo l'assalto. I frammenti di un aereo russo, presumibilmente un drone, e una serie di missili sono stati intercettati e sono caduti su due edifici residenziali situati nella parte orientale della città e andati a fuoco. Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali è in condizioni critiche".7.59 -ha dichiarato: "C'è unanimità e solidarietà da parte di tutti gli europei.7.45 -La Casa Bianca ha espresso sdegno. La portavoce americana Jen Psaki ha commentato: "Condanniamo e chiediamo il loro immediato rilascio., le nostre truppe aiuteranno i paesi europei a trasportare i rifugiati".7.31 -ha dichiarato: "Le nostre forze militari fanno tutto il possibile per difendere il Paese. Secondo le stime preliminari purtroppo, chi è pronto a combattere con noi? Non vedo nessuno. Chi è pronto a dare all'Ucraina una garanzia di adesione alla Nato? Tutti hanno paura. Prima o poi la Russia dovrà parlare con l'Ucraina per porre fine ai combattimenti".