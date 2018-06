Un Mondiale che non conosce soste, un Mondiale che, alle 20, parte già con la seconda giornata del Gruppo A. Dopo la più larga vittoria dell'intera prima giornata, 5-0 ai danni dell'Arabia Saudita, la Russia padrona di casa torna in campo in un match verità contro l'Egitto. I Faraoni hanno perso la prima, all'ultimo minuto, contro l'Uruguay, ma in questa sfida, già decisiva, potranno contare sul rientrante Momo Salah.



La squadra di Hector Cuper non vince da 7 partite (3 pareggi e 4 sconfitte), quella di Čerčesov contro l'Arabia Saudita ha invece interrotto un digiuno proprio di 7 match senza vittoria. Tra i padroni di casa occhi sulla stellina del CSKA Mosca, seguito dalla Juventus, Golovin, in gol nella prima; tra gli egiziani, invece, tutta la pressione è sulle spalle di Momo Salah: in panchina, inerme, nel primo match, ora è pronto a dire la sua. La Russia per strappare il pass per gli ottavi (se vince e l'Uruguay non perde con l'Arabia Saudita è fatta), l'Egitto per mantenere vive le speranze qualificazione.