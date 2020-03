Alexander Kokorin è tornato, in seguito a un lungo periodo di difficoltà: domenica pomeriggio, dopo aver scontato la condanna a un anno e cinque mesi di reclusione per via dell'aggressione nei confronti del funzionario di governo Denis Pak insieme all'ex compagno Mamaev ed essere stato rilasciato, il russo ha ripreso a giocare a calcio.



NUOVO ESORDIO CON GOL - Pochi giorni dopo la scarcerazione, ha infatti siglato un nuovo accordo con lo Zenit, prima di passare in prestito fino a giugno al PFC Sochi, formazione attualmente ultima in classifica nella Prem’er-Liga: l'attaccante classe '91 ha bagnato con il gol il suo nuovo esordio, seppur con sconfitta, e ora sogna di aiutare il proprio club in una difficile impresa salvezza, per poi magari tornare in nazionale a maggio, in vista degli Europei.