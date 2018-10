Aleksandr Kokorin e Pavel Mamaev rimarranno in carcere per due mesi, fino all'8 dicembre quando saranno processati per il pestaggio ai danni del funzionario del ministero degli affari Denis Pak. Poi i due calciatori - il primo attaccante dello Zenit, il secondo centrocampista del Krasnodar - saranno processati e potrebbero essere condannati fino a 5 anni di carcere. Entrambi, durante l'udienza preliminare, hanno fatto mea culpa: "Mi vergogno e mi scuso per le mie azioni oltraggiose", le parole di Kokorin; "sono pronto a fare ammenda per i danni morali e materiali provocati, non avrei dovuto farlo", gli ha fatto eco Mamaev.



Per i due calciatori la Lega russa ha chiesto la squalifica a vita e i club hanno già annunciato di voler rescindere i loro contratti. Kokorin e Mamaev, che si erano affrontati domenica in campionato, erano già saliti alla ribalta delle cronache nel luglio 2016, quando furono sospesi dalla Federcalcio russa per aver speso quasi 300 mila dollari in un nightclub di Montecarlo, dopo l'eliminazione della nazionale agli Europei.