"L'erede di Donnarumma può essere lui. Sì, perché anche a 20 anni si può avere già un erede". Così La Gazzetta ieri raccontava Alessandro Russo: un nome da appuntarsi perché il futuro è tra le mani di questo ragazzo di proprietà del Genoa. Classe 2001, naturalmente portiere, talento allo stato puro giura chi lo vede da tempo e con continuità. Potenziale enorme cui aggiungere l'istinto da pararigori per non farsi mancare nulla, il giro delle Under azzurre lo premia e il Genoa lo coccola aspettando di lanciarlo. E gli aggiornamenti raccontano di un mercato già acceso attorno a Russo.



JUVE IN AGGUATO - Il suo nome era spuntato nei dialoghi tra Juventus e Genoa particolarmente caldi durante lo scorso mercato invernale: Romero, Sturaro ma anche questo portiere su cui la Juve ha messo gli occhi, da anni il ds Paratici studia i migliori talenti e vorrebbe prenotare anche Russo. Non c'è alcun accordo, ma una Juventus che ha fiutato l'affare, adesso convinta di spingere per una corsia preferenziale dall'estate in avanti: non è un caso se anche il Paris Saint-Germain si è mosso, il portierino classe 2001 piace proprio a tutti. Le trattative procederanno ma il Genoa nelle ultime settimane è stato chiaro: punta forte su Russo, potrebbe lanciarlo nel finale di stagione in caso di classifica tranquilla o dal prossimo anno, quando Radu dovrebbe salutare Genova, affiancato da un portiere esperto (come Jandrei). Il piano è di dare fiducia a Russo e solo più avanti valutare di cederlo, la Juve spinge ma non è l'unica. Perché il dopo-Donnarumma sembra disegnato. Russo promette bene, starà a lui evitare ogni ostacolo.