L'esultanza per lo scudetto del Napoli è costata cara a un tifoso partenopeo che, in occasione dei festeggiamenti della squadra a Udine il 4 maggio, era riuscito a imbucarsi nello spogliatoio di Spalletti. Ora questo gesto lo porterà in tribunale: è stato infatti denunciato Gaetano Iavarone che, difeso dall'avvocato Sergio Pisani, è stato convocato in Questura a Napoli dove la Digos gli ha contestato gli addebiti nei suoi confronti formulati dalla Procura di Udine.