Difficile per gennaio, ma. Non ci sono più dubbi, la prova maiuscola offerta dal fantasista argentino all'Olimpico contro la Lazio ha consacrato lo status di. Ormai stabilmente nella top3 per rendimento dei migliori centrocampisti del nostro campionato e quasi inevitabilmente destinato al grande salto in una big.- A 26 anni, una maturazione ormai consolidata in Serie A dopo 4 anni in bianconero, De Paul ha dimostrato di possedere tutti i requisiti per "riprovarci", dopo la prima deludente parentesi europea a Valencia.e giocare da protagonista quella Champions League che ha sempre sognato. Grazie all'Udinese si è preso un posto fisso nella nazionale argentina, ora cerca qualcosa di più anche a livello di club.e completatosi sotto ogni punto di vista soprattutto nelle ultime due stagioni."Non andrò mai via da qui chiedendo la cessione o sbattendo la porta, mi trovo bene e non ho intenzione di andarmene", ha dichiarato De Paul a Sportitalia, ribadendo il grande legame di affetto e riconoscenza che lo lega alla piazza friulana. Ma per la prossima estate, l'idea di cercare una soluzione che accontenti tutti è tutt'altro che campata per aria. Dopo gli accostamenti in passato al Milan e alla Juventus, l'Inter di Conte - che come l'Udinese utilizza quel 3-5-2 che ha esaltato le caratteristiche dell'argentino - rappresenta una candidatura molto forte. Il giocatore è molto apprezzato, i rapporti tra i club sono ottimi e la valutazione di circa 35 milioni di euro può essere discussa, sia per quanto concerne la formula del trasferimento che per l'inserimento di eventuali contropartite. De Paul è pronto per il grande salto e l'Inter inizia a muovere le sue pedine.