Scusate… Scusate se ricomincio un altro pezzo per calciomercato.com con “scusate”. A scanso di equivoci: non è complesso di inferiorità, si tratta - più modestamente - di educazione. Scusate, dunque, se sfugge qualcosa dalla rassegna stampa mattutina,), a firma Alberto Cerruti.E “perdonate” (cambio scontato per evitare la ripetizione)È stato un grande nerazzurro del Triplete, è partito dalle giovanili, nel curriculum evidenzia il tatuaggio di un esonero che aiuta a crescere. Riassunto per le prossime puntate: promette talento, esperienza e spessore per una carriera da allenatore non banale.. Giovanili della Lazio, poi prima squadra quando Lotito non si accorda con quel matto (“loco” per gli amici) di Bielsa, anni belli e discretamente vincenti in biancoceleste. Un biennio all’Inter con la bacheca arricchita da qualche coppa, ma senza la medaglia tricolore dello scudetto.Nessuno può dire con precisione se il “qualcosa” sia a livello tecnico o di personalità, di strategia o di tattica. Ma forse il problema è proprio la precisione un po’ secchiona con cui Inzaghi ripete le sue lezioni ad ogni partita. LCosì anche la bella copia si trasforma in abitudine, se il compito diventa compitino e si assomiglia sempre. Così si spiega perché l’Inter nel 2023 fa seguire quattro evidenti delusioni (Monza, Empoli, Samp e Bologna) a quattro belle prestazioni (Napoli, i due derby e Porto): l’abitudine.“Per alcune partite l’allenatore non deve caricare la squadra di altre motivazioni. Da certe sfide le motivazioni arrivano da sole”: quante volte abbiamo sentito gli allenatori pronunciare questa frase, tanto rituale quanto vera?(come tutti gli altri). Ed è un bel problema, da segnalare adesso: sicuramente troppo tardi per la stagione in corso, ma prima che sia troppo tardi per l’anno prossimo.