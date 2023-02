IL TABELLINO

Dieci mesi dopo aver dato addio allo scudetto, gentilmente offerto al Milan grazie alla decisiva sconfitta a Bologna,e così, dall’alto del suo nuovo record di 18 punti di vantaggio. Fermi restando i grandi meriti della squadra di Spalletti, proprio. Perché è vero che Osimhen e compagni giocano un campionato a parte, maconsiderata all’inizio più forte del Napoli e comunque in corsa per difendere almeno il secondo posto, meritando la sconfitta dall’inizio al 96’.. Ripensare, per credere, in generale al diverso organico a disposizione dei due allenatori e in particolare al diverso approccio delle due squadre., il Bologna sa rendersi più pericoloso sfruttando alla perfezione le fasce laterali e dopo 12’ va già in gol con Barrow, sostituto del centravanti titolare, che però si vede annullare il suo proprio diagonale vincente da fuori area per un fuorigioco di Dominguez, smascherato dal Var e poi confermato dadopo un anno e mezzo, alla sua seconda gara in cinque anni dei nerazzurri dopo la contestata direzione in una gara contro la Juventus. A scanso di equivoci,che il Bologna non riesce a chiudere nel primo tempo soltanto perché un grande intervento di Onana prima e la successiva traversa sulla ribattuta di Soriano negano il gol ai padroni di casa., preferendo confermare Mkhitaryan in linea con Calhanoglu ai lati del regista centrale Brozovic. Proprio l’assenza forzata di Dimarco e quella voluta di Barella si fanno subito sentire, perché, dove Dumfries da una parte e Gosens dall’altra fanno scena muta, favorendo le ripartenze degli scatenati Orsolini e Soriano. Non serve a nulla, quindi, rilanciare la coppia titolaredai tre centrocampisti alle loro spalle e così in un primo tempo dominato dal Bologna soltanto Calhanoglu inquadra la porta nel finale, ma senza spaventare Skorupski., l’Inter riparte con Acerbi al posto di De Vrij al centro della difesa, tra Darmian e Bastoni ma in mezzo al campo non cambia nulla, perché è sempre il Bologna a controllare la gara, sprecando con Barrow l’occasione per il vantaggio. Quando si sbaglia così tanto spesso di viene puntiti, ma l’Inter non riesce a beffare il Bologna perché quando Lucumi sbaglia un controllo, l’ancora arrugginito Lukaku non ne approfitta e calcia debolmente tra le braccia di Skorupski. Gli inserimenti di Barella, Dzeko e D’Ambrosio per Mkhitaryan, Lukaku e Dumfries illudono per pochi minuti perché, la cui conclusione pericolosa viene respinta da Skorupski. Troppo poco, però, perché quando ormai c’è aria di 0-0 il Bologna passa con lo scatenato, dopo aver sfruttato la colpevole libertà concessagli dalla difesa dell’Inter. E’ il suo settimo gol in campionato, quarto nelle ultime cinque partite, ma soprattutto è il gol che lancia il Bologna in piena zona Conference League, tre punti sopra la Juventus che cercherà di raggiungerlo martedì, Torino permettendo., perché non è così che si difende il secondo posto, ma soprattutto non è così che si può pensare di difendere l’1-0 in Champions sul campo del Porto.Assist: 31’ s.t. Schouten(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Sosa, Cambiaso; Schouten (Dal 43’ s.t. Medel), Dominguez; Orsolini (dal 42’ s.t. Aebischer), Ferguson (dal 39’ s.t. Moro), Soriano (dal 39’ s.t. Kyriakopoulos); Barrow (dal 42’ s.t. Raimondo).(3-5-2): Onana; Darmian, de Vrij (dal 1’ s.t. Acerbi), Bastoni; Dumfries (dal 22’ s.t. D’Ambrosio), Mkhitaryan (dal 18’ s.t. Barella), Brozovic (dal 39’ s.t. V. Carboni), Calhanoglu, Gosens; Lukaku (dal 19’ s.t. Dzeko), Lautaro.Ammoniti: de Vrij, Dumfries, DominguezEspulsi:Arbitro: Daniele OrsatoVAR E AVAR: Marini, Muto.