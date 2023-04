Il Napoli ha meritato di vincere.Il Napoli ha strameritato lo scudetto.per il pugno a Kvara: l’arbitro non aveva visto, il Var ha sbagliato a non intervenire per sanzionare con il cartellino rosso.Come i tre punti conquistati allo Stadium, contro la Juventus.non vedo, non sento, non parlo. Ecco, così bisogna fare per avere una vita serena sui social. Per trascorrere un ponte del 25 aprile senza le notifiche di insulti. Minacce. Insulti&minacce.Io invece vedo: le decisioni sull’episodio Milik-Lobotka. L’arbitro è lì. Vicinissimo. Lascia proseguire l’azione. A distanza di una cinquantina di metri e una decina di secondi, Di Maria segna. Interviene il Var e chiama l’arbitro al monitor, invitandolo a correggersi. Invito recepito, gol annullato.Io invece sento: quelli che dicono in coro “decisione giusta”. Gli stessi del Var che può intervenire solo per rimediare a un errore “chiaro ed evidente” sfuggito all’arbitro, che magari in campo era lontano o coperto. Comunque mai il Var può correggere un contatto, perché l’intensità dei contatti non si può giudicare in tv.Io invece parlo: invito a guardare le immagini da tutte le prospettive e senza imbandierarsi gli occhi con i colori della propria squadra.Milik allarga la caviglia e con il collo del piede va a toccare lo stinco di Lobotka, prima di prendere il pallone in scivolata.Milik interviene in scivolata puntando a proteggere un pallone che Lobotka si è allungato; cosicché il centrocampista napoletano, nel tentativo di calciare il pallone, colpisce la gamba del attaccante juventino. Infine,: è la prospettiva dell'arbitro, di fronte alla contesa Milik-Lobotka, è molto vicino, vede meglio di tutti.perché innanzitutto non era di sua competenza e non c’era nemmeno certezza dalle immagini su “chi su chi” commette fallo.Questa ricostruzione (mi) consente di continuare a navigare sull’onda lunga di insulti. Minacce. Insulti&minacce. Pazienza…Come i tre punti conquistati allo Stadium. Ma anche comeper polemiche esagerate:dopo lo 0-1 subito dalla Juve (“come si fa a parlare ancora di calcio?”),dopo andata e ritorno di Champions contro il Milan,dopo lo 0-1 subito dal Torino (“l’arbitro va fermato!”).A turno, nelle polemiche post partita, ci cascano più o meno tutti gli allenatori. Di tutte le squadre. Chi più, chi meno.Ma sia chiaro che…Negli sport americani (tanto evocati a modello) certe dichiarazioni contro gli arbitri verrebbero punite severamente.Gli allenatori sarebbero sanzionati anche in Premier League, altro modello di riferimento.Su episodi uguali, non si può cambiare opinione a seconda della convenienza. Altrimenti si diventa politici. Non arbitri.