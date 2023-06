La Juventus aspetta Giuntoli come fosse il salvatore della patria, e questo è abbastanza irrispettoso per la storia ultracentenaria di un club che ha basato la propria forza su se stesso anziché su presidenti, allenatori e giocatori. Figuriamoci direttori sportivi. Il Napoli lo blocca ma non lo rimpiazza. Né cerca qualcuno per sostituirlo in futuro. La Juventus considera Giuntoli fondamentale, il Napoli superfluo. Oppure utile, sì, ma non indispensabile.

. Più di un bomber. Da due mesi non si parla d’altro, o quasi:dal Napoli alla Juventus. Giornali cartacei e on line, siti web, account social. Componendo l’hashtag di riferimento #Giuntoli, compare un mondo di notizie, curiosità, indiscrezioni e conti alla rovescia.: si sa che arriva, il puntualissimo giorno della verità. È la data cui tutti devono fare riferimento, per mettersi in regola e transitare da una stagione all’altra. Ma all’alba del 30 giugno, della notizia-tormentone non c’è certezza. Anzi.(nonché datore di lavoro) Aurelio de Laurentiis., sicuramente. Il manager è bravo, ha esperienza, curriculum e referenze. Nel calcio sa fare quasi tutto. Nel calciomercato, non tutto.Detto con un sorriso e senza mancare di rispetto all’uomo e al professionista, Cristiano Giuntoli fino a oggiNon gli è riuscito il trasferimento di se stesso, e non è il miglior biglietto da visita per chi nella vita gestisce e trasferisce calciatori.Queste riflessioni un po’ ironiche valgono anche per giornali, web e social: i colpi di mercato, quelli veri, sono un’altra cosa.