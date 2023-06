Naturalmente “un” problema in mezzo ad altri. Non ancora “il” problema perchè - come per tutti i problemi -Grazie. È stato bello. È stata bellissima la carriera ricca di vittorie, presenze-record, tanti gol per un difensore. E tantissima riconoscenza anche a un paio di compagni eccellenti.Nella stagione al Milan (2017/18) non aveva fatto né meglio né peggio dei colleghi precedenti, contemporanei e successivi (Romagnoli, Paletta, Zapata e Musacchio). Quando è tornato in bianconero, ma Barzagli si era appena ritirato e Chiellini subito infortunato, la Juventus ha stabilito il record negativo di gol subiti dei decenni recenti: 43. Ma dicevano che era colpa di Sarri e del “sarrismo”, nonché di De Ligt e dei suoi falli di mano.. Quando ha giocato, si è visto: titolare con errori individuali nelle serate più buie della stagione, cioè ad Haifa e Lisbona in Champions League, poi in Coppa Italia contro l’Inter nella semifinale di ritorno e in quella d’andata di Europa League con il Siviglia.In bianconero Allegri e in azzurro Mancini hanno per Bonucci un rispetto che - senza offesa per i diretti interessati - sfiora il timore reverenziale. Per esempio, mettono da parte la difesa a quattro e si schierano a tre, spostando in periferia chi sta nettamente meglio al centro (Bremer alla Juve e Acerbi nell’Italia). Oppure iCerto che hanno dato tutto. Ma qualcuno ha sbagliato… tanto!Eppure, quel che avete appena letto agli influencer del calcio straparlato non interessa. Forse non lo vedono. O non lo capiscono. Di sicuro non lo dicono.Invece appena accendi il telefonino ti arriva la notifica di opinionisti noti, meno noti e soliti ignoti che sparano su chi siede in panchina. Solo alcuni allenatori, in verità.Perchè pochi si scandalizzano per quanto guadagna, anche se supera gli 8 (meritatissimi) milioni. E nessuno eccepisce se, a fine Spagna-Italia, accetta di prendersi le sue responsabilità sul primo gol, ma dichiara che deve “giocare di più”. Traduzione: non sono in forma in nazionale perchè poco utilizzato nel club.