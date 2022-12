a è un calciatore in attesa di giudizio definitivo che, a ventidue anni e con una sentenza di primo grado che lo condanna a sei anni di reclusione,Ecco il probabile epilogo di una storia orribile, che merita un dettagliato riassunto cronologico.Martedì Portanova viene condannato dal Tribunale di Siena per fatti che risalgono alla notte fra il 30 e il 31 maggio 2021:ai danni di una studentessa all’epoca 21enne.Mercoledìper la partita a Marassi contro il Sudtirol.Giovedì,conclude la sua rubrica quotidiana in prima pagina sul “Corriere della Sera” scrivendo: “La cautela avrebbe suggerito di sospendere Portanova: una forma di rispetto per la ragazza coinvolta e di protezione del condannato in attesa dell’Appello, utile a coprire l’imbarazzo con una verniciata di decoro”.. A fine partita, il presidente genoano(meglio conosciuto come primario del San Raffaele, medico personale di Silvio Berlusconi nonché vivace opinionista all’alba della pandemia Covid), dichiara di non voler dichiarare nulla. Testuale: “Io sono il presidente di una società sportiva: non parlo”. L’allenatorefa cronaca: “Io mi occupo dell’aspetto tecnico. In questi giorni non si è allenato. Ho voluto portarlo in gruppo a pranzo e cena: è stato con noi e basta”.Venerdì, oggi, non si leggono commenti o prese di posizione., in attesa dei prossimi gradi di giudizio, quello definitivo previsto fra un anno e mezzo. Si tratta di una speranza generica e generalizzata,- sia Coni che Federcalcio -A oggi, e domani e dopodomani (e così via…),. Siccome si professa non colpevole, non lo farà. Quindi, restituirà la decisione all’allenatore. Che la girerà al presidente del Genoa. Che la rivolgerà alla Federazione. Che ne farà partecipe il. Che magari chiamerà ad esprimersi il Ministro dello sportSe nessuna delle parti in causa adotterà una posizione precisache dirà - anche, presumibilmente, su logico consiglio dei propri legali - “”.. Paradossale, sì. Ma sarà così. E andrà a finire così?