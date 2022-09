con calma, competenza. Attenzione. Non ci riferiamo alla cosiddetta “telecamera tattica”, di proprietà della società ospitante. No. Basta vedere la camera posizionata sul corner, per avere la conferma di almeno due particolari decisivi:Nel commento video che trovate in questa pagina,. Ed è perfino più pericolosa che grave, questa disparità, perché ogni gara di campionato andrebbe disputata con lo stesso numero di arbitri, assistenti e - ovviamente - supporti tecnologici.: se uno dice “ho sbagliato”, rischia di beccarsi il ricorso della Juve o delle squadre coinvolte con la Salernitana nella lotta salvezza.: sulla vittoria della Juventus scadevano migliaia di schedine… Ecco, il popolo degli scommettitori non può rivolgersi ai bookmakers perché le regole sono chiare: vale il risultato del campo. Ma se un organo governativo (Federazione, Lega o Associazione arbitrale) confessa ufficialmente un errore, diventa bersaglio di contestazioni, ricorsi, tribunali ed eventuali risarcimenti perché - appunto - ammette il condizionamento del risultato sul campo.