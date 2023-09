. L’allenatore delviene accusato di aver perso cinque derby nel 2023, senza spiegare i motivi. Viene messo in croce per le(“al primo gol dell’Inter avevamo il possesso-palla da quattro minuti”):- quindi ridicole - eViene quasi minacciato per le mancate scuse ai tifosi.Ecco, questa è la critica. Questo il processo a Pioli:, pochi approfondimenti né tentativi originali per scalfire le opinioni superficiali dei pensatori più ripetitivi. Il Milan non ha perso i cinque derby del 2023 perché si è arreso, oppure si è consegnato da vittima sacrificale o per la difesa a 3 o perché una volta non c’era Leao o per qualsiasi ragione che non sia una prima evidenza:. Poi, ovvio, oltre a questa base di verità assoluta, ci sono le variabili. La più evidente è che, giocando almeno un po’ “difesa&contropiede”, squadra chiusa e ripartenze., forse perchè troppo semplice per screpolare il pensiero comune. Finora il Milan è stato applaudito e incoraggiato per il suo “calcio europeo”, anche se nel 2023 cinque volte su cinque battuto dal “calcio italiano”. E nessuno che cerchi di spiegare che sela fa Cancelo (o Walker e Akè alternati) è un conto, se la fa Calabria - come dicono nelle campagne toscane - anziché un conto viene fuori un… contadino!A margine di quest’ultimo appunto abbastanza scherzoso, un discorso serio che esula dal derby e dal Milan.Ci sono stati dieci anni di TikiTaka al Barcellona, e allora tutti a fare possesso palla e passaggini. Nessuno si sforzava di pensare che quello era il gioco (a tratti insopportabile perfino per Guardiola!) che sarebbe diventato un anti-gioco, un anti-calcio, se non fosse stato finalizzato da Messi.Perfino la trasmissione tv non c’è più... Negli ormai celebri quattro minuti raccontati da Pioli prima del gol iniziale dell’Inter, è vero: il Milan ha tenuto sempre palla. A vista d'occhio, la squadra ha eseguito perfettamente il compitino di portare Calabria a fare il regista insieme a Krunic, davanti a due difensori non esattamente fulminei, eppure abbandonati al loro destino:. Per la cronaca:. Grazie all’archivio della Bundesliga, si scopre inoltre cheAd un certo punto del derby, c’era una statistica che non troverete da nessuna parte: né sui giornali, né sul web. Dopo circa un’ora di gioco, Calabria aveva giocato il doppio dei palloni rispetto a Leao. Un po’ perchè era il compitino, l’innovazione di Pioli che tutti avevano applaudito, senza fare una domanda né metterla in dubbio con un’eventuale contromossa. E un po’ perchéEcco. Viene in mente l’allenatore dell’Inter che canta il tormentone dell’estate al collega del Milan: “Presto che non resisto / Italodisco / scusa se insisto / ma questa notte / quello che preferisco / è un chiodo fisso / un imprevisto per far l’amore”. Volete la traduzione derby?”.Perdonate la licenza da paroliere. Quindi parolaio. Che è come da giornalista a giornalaio, nel linguaggio dei social. Oltre alle provocazioni musicali, resta quello che dovrebbe essere. Non un tormentone estivo, ma un autentico tormento.. Siccome sembra che il Milan abbia perso per Calabria, il suo capitano, meglio specificare che non è così. Assolutamente!, innanzitutto. E poi perchè quest'ultimo Pioli - che si fatica a riconoscere - sembra goda a sentirsi dire bravo per il gioco “europeo”, anzichè per un gioco “italiano” che esalti le caratteristiche dei propri giocatori. Ma se qualcuno pensa ancora di mettere il gioco a prescindere dai giocatori, non ci siamo. Oppure il gioco da una parte e il risultato dall’altra: siamo finiti. Non avrà mica creduto anche lui, Stefano Pioli, alla distinzione maldestramente inventata tra “risultatisti” e “giochisti”?