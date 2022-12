Se la finale è finita ai rigori, si deve alla sua incredibile, miracolosa parata su Kolo Muani al tramonto dei tempi supplementari. E se la sua nazionale ha vinto, si deve anche a come ha ipnotizzato Coman e Tchouameni dal dischetto. Eppure…Ci voleva qualcosa tipo un cartellino rosso, dopo quel gesto da cafone (renderebbe più il concetto la parola in rima che inizia per “co” e finisce per “one”). “Sorry, Dibu Martinez: restituisci il premio. Lo diamo al portiere della Croazia. Tu non lo meriti, co…one”. E “ciaone”, sempre per la poesia.che gli hanno proposto di indossare. Pare sia un simbolo nobile della cultura qatariota. Ma pareva simboleggiare unaproprio nel momento più nobile di un Mondiale: la consegna della Coppa. Squallido, sì. Sorprendente, no.. “Un sacco di soldi” sono - concretamente, non solo come metafora - leTanti milioni sono anche quelli che l’emiro Al Thani dà a Messi, Mbappe, Neymar & Co per giocare al luna park del Paris. Quella vestaglia nera era stata autorizzata dalla Fifa, si vede Infantino sorridente. Il presidente del calcio mondiale e il presidente del club personale invitano a indossare un simbolo del Qatar:Gli Over 40, che l’hanno visto giocare, stanno con Diego. Gli Under 40, generazione web, si schierano più con Messi. In Argentina, tribunale di competenza, il dibattito non esiste:. Però è anche vero che non si può bisticciare giocando a chi è più forte. Il tema alimenta il dibattito perché è divisivo, ok. Ma è piena di duelli impossibili la storia dello sport (e dei geni, degli artisti, dei fuoriclasse in qualsiasi campo, non solo quello da calcio). Si fa per chiacchierare, per ricordare, per celebrare. Non conviene arrabbiarsi, nè alzare la voce. Nè tanto meno insultare attraverso i social, come va di moda.Maradona avrebbe accettato la mantella del Qatar? No, ma Messi va comunque giustificato e non giudicato. Maradona avrebbe esibito il premio del “Dibu” Martinez in quel modo? No. Ma Diego ha fatto anche peggio, purtroppo, uscendo dal campo.