: lache promuove l’iniziativa,che ospita e il designatoreche spiega. Tutto molto limpido, applausi aMa anche due macchie, ovvero due fischi nel silenzio. Entrambi riferiti alla giornata appena conclusa, quindi visibili e ufficialmente spiegabili fra una settimana, secondo la procedura per cui gli audio si ascoltano e si consumano a freddo, anziché nei momenti infuocati della partita (come avviene nel football americano) o del post partita (come avviene nella televisione italiana).Parliamoci chiaro. A prima vista, l’impressione è ovvia:. E Dazn, il giardino che ospita il designatore arbitrale, non è certo un campo minato. Non ci sono trappole, né insidie. E nemmeno, a dire la verità, tante affermazioni che sfumano l’applauso.L’episodio più delicato della settimana scorsa, l’espulsione diin, viene serenamente catalogata come errore dell’arbitro di campo, perchè il Var lo aveva avvisato del rosso esagerato, ma senza potergli imporre il ripensamento. “”, ammette Rocchi, e tutti d’accordo. Può succedere. Basta che non succeda più.Invece ri-succede. Anzi, è appena successo. E siccome a Dazn fanno il loro mestiere (pur con tutte le precauzioni della novità) ci scappa una domanda d’attualità. A Rocchi vengono mostrate le immagini delQui il designatore se la cava con una frase che non passa inosservata: “Sentiremo l’audio fra una settimana. Intanto, qualche appunto sulla dichiarazione di Rocchi, frase per frase, quasi parola per parola.“Il Var ha considerato di non avere in mano tutti gli elementi per poter cambiare decisione”. Scusi? “Tutti gli elementi” sono le immagini, da ogni visuale possibile. E quindi“Tutto sommato non mi sento di colpevolizzare questa lettura”. Scusi, Rocchi, un’altra volta: qui non si tratta di “colpevolizzare”, ma semplicemente di vedere e commentare. E se possibile di intuire se l’episodio della settimana precedente (Baschirotto a Monza) sia stato recepito. Scatta l'interrogativo:Fra una settimana la risposta.“Secondo me era meglio il rosso che il giallo”. Ri-scusi per l’ultima volta, Rocchi, ma. C’è un regolamento da applicare non secondo me o secondo te, ma “secondo tutti”. Chiaro.Si va avanti, l’esperimento “Open VAR” merita comunque di essere incoraggiato, non criticato. Ma con un’ultima, piccola annotazione. Ascolteremo tutti gli audio, compresi i silenzi?. Un sinistro volante talmente bello che forse abbaglia anche il Var. Perchè. Ma non fanno rivedere nulla: nè se Bastoni impalla davvero, né se è in fuorigioco. Come se, al Var, fossero rimasti incantati da Di Marco e dalla sua meraviglia.Appuntamento fra una settimana. Senza paura. Complimenti a Federcalcio, Dazn e arbitri. Buona la prima. A patto che la seconda sia all’altezza.