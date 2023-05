Copia e incolla. Ogni maledetta domenica e, all’occorrenza, anche di mercoledì. Un classico che va bene per tutte le stagioni e tutte le partite: “Allegri non ha gioco”. C’è la variante “Mourinho non gioca bene” proveniente dalla stessa boutique del commento. Molto alla moda inverno-primavera 2023 è “Inzaghi non li fa concentrare”: spopolava quando l’Inter creava venti occasioni ma non ne trasformava neanche una.Quest’anno “Spalletti è un genio” detto dagli stessi che gli davano addosso negli anni dell’Inter o la stagione scorsa a Napoli dove “sfruttava il lavoro di Gattuso” (!). Non passa mai di moda “Sarri gioca bene”, che quando la Lazio vince viene esclamato con allegate poesie sul Sarrismo, quando la Lazio perde è rimpiazzato da giustificazioni tipo Immobile non segna più. Invece il buon Gasperini adesso è come quelle schede bianche nelle votazioni in Parlamento: poche, quindi poche parole, perché non si sa cosa dire. L’Atalanta smentisce qualsiasi pronostico.Gasperini, per esempio, oggi dice che rimpiange l’Europa. Che per giocare le coppe non c’è bisogno del turn over, basta non avere tanti infortunati. È quindi diverso da Sarri che invece reclama un’altra squadra per la settimana, tenendosi la sua attuale Lazio solo per i week end.Copiando e incollando i commenti, il disastroso turn over di Pioli oggi è il “più gettonato” (noi boomer dicevamo così; traduzione per i giovani: più cliccato, in tendenza, virale, eccetera). EEntro il 70’, quindi con venti minuti più recupero da giocare, sono entrati altri quattro titolarissimi (Giroud, Krunic, Leao, Tonali) e mezzo (Messias). Considerando Tomori squalificato, in pratica Pioli ha deciso di “turnoverizzare” (scusate per quant’è brutto) solo Kjaer e Theo.E due anche le semifinali di Champions League cui il Milan si avvicinerà tentando di rovesciare i risultati del 2023 con l’Inter: due derby e due sconfitte, anche senza fare turn over.La Verità (non il giornale, per carità!) è che anche il Manchester City l’altro ieri ha fatto turn over. Ma se escono Haaland, Grealish e Bernando Silva nessuno se ne accorge. Entrano Foden, Alvarez e Mahrez…Eppure il buon Pioli - lavoratore che non ha tempo per ingraziarsi i fannulloni del web- sta tenendo duro e scegliendo di dosare le forze per continuare a sognare in Champions League. Per battere la Cremonese, pensava lui e pensavano tutti, era sufficiente anche il Milan del turn over.Un altro esempio: “l’allenatore ha indovinato le sostituzioni”. Ma un conto è se entra Lukaku, un altro se entra Origi: è la stessa differenza che c’è tra bella e brutta copia di centravanti. Oppure tra un commento originale e uno banale “copia e incolla”.