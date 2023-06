Proviamo a scriverlo prima e non dopo l'annuncio ufficiale. Accettiamo il rischio - seppur minimo - che possa verificarsi uno degli storici colpi di scena sempre in agguato sul mercato. Giocare d'anticipo vale la pena, stavolta, perché più che di calciomercato e di solocalcio,, da assoluto benestante del pallone internazionale.Il bonifico di fine mese sarà comunque sostanzioso. Non lo fa solo per la gloria, ecco. Eppure esibisce, con i tifosi che l’hanno apprezzato, con i compagni che più fanno squadra e nella città diventata una seconda casa.e forse nemmeno la Conference League. Eppure ha deciso - a meno di sorprendenti Breaking news - di, mescolando tante cose importanti per la sua carriera da calciatore, la stima dell’allenatore in primis. Nel rispetto del suo passato ha dimostrato senso di appartenenza con una spruzzatina di riconoscenza nei confronti di chi l’ha stipendiato nei quattro anni più complicati della recente storia juventina. In prospettiva futuraEppure sembra ci sia pudore a dirlo e/o scriverlo. Un esempio da esibire a giocatori e allenatori e dirigenti e perfino tifosi. Con rispetto di tutti e senza giudicare nessuno, Adrien Rabiot ha dimostrato che giocare con la testa significa far gol da corner ma anche volare più alto dei soldi. E giocare col cuore non vuol dire baciare lo stemma (qualunque esso sia) ma piuttostoper non farsi turbare. Qui sotto troverete tanti commenti. La maggior parte saranno positivi. Ma non mancheranno i classici leoni (e co-leoni) da tastiera che scriveranno di tutto. Sparpagliando populismo e incompetenza: finora aveva rubato i soldi, non è un campione, non aveva alternativePer una bella storia di calcio e di vita. Che finora è stata poco raccontata, pochissimo pubblicizzata. Forse perché troppo sana e originale per chi vive la vita dentro un telefonino, anziché dentro un campo.