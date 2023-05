: letta su Twitter un’ora dopo la partita. A chi ha qualche anno di esperienza (e di troppo, per sentirsi a proprio agio su tutti i social), questo giochetto di parole era venuto in mente subito, già al 90mo.iconico autore della “mano de Dios”, nonché titolare dello stadio di Napoli e di tutta Napoli.La festa preparata per tutta la notte è finita quando non si intravedeva nemmeno il tramonto. E anche se lo scudetto è stato appena rinviato di qualche giorno e un paio di punti, quelli dell’irrisoria certezza matematica, la delusione ha preso il sopravvento.Così si è verificata, sempre sui social, territorio preferito dalla stupidità artificiale, una guerricciola virtuale su dove e quando esultare, perché e per come festeggiare.Si è aperto un dibattito. Che si riaprirà la notte della finale di Champions, quando in Duomo andranno i milanesi vittoriosi in finale oppure i milanesi perdenti in semifinale. Comunque sarà una piazza in festa, visibile in tutto il mondo. Che bellezza sarebbe, se fosse per una vittoria. Che tristezza, per una sconfitta.Ecco il momento della domanda che il “politically correct” evita da secoli:Va bene anche perdere in semifinale, basta che “quelli” non vincano in finale? Per l’70% dei tifosi, la risposta è “sì”. Per il 20% “ni”. Il restante 10% appartiene alla vecchia generazione cresciuta (e ormai invecchiata) con la raccomandazione che “nelle coppe si tifa sempre per la squadra italiana”.La Salernitana doveva far solo tappezzeria, come si diceva una volta.Comunque la festa scudetto si farà. E solo questione di ore. CChissà… Ma sicuramente piazze e quartieri napoletani faranno ancora festa se una qualsiasi tra Juve (di più) e Roma perderà la finale di Europa League. E sarà considerato naturale, ovvio: perfino più degli eventuali tifosi del Toro a Torino e della Lazio nella Capitale.Fenomeno di costume e passione. Fenomeno e basta. È la festa di uno scudetto entusiasmante e coinvolgente. È la vittoria bella di per sé, anche senza la sottolineatura delle sconfitte o di quelli che vengono spacciati come “fallimenti” altrui.Sul fallimento nello sport viene voglia di citare Giannis Antetokounmpo, la stella del basket Nba che ha dato una lezione morale e mondiale a tutti, non solo a quel giornalista che gli aveva posto la domanda. Il guaio è che non era nemmeno una domanda birichina, perché ormai è abitudine etichettare come fallimento qualsiasi piazzamento, dal secondo posto in giù. Ma non è così: perché la vittoria è l’eccezione, non la norma.. L’ho detto Giannis l’altro giorno, l’aveva detto Ibra un anno fa a Sanremo. Lo sa Allegri come Spalletti. Lo sanno Pioli e Inzaghi, Sarri e Sousa. Non lo sa solo chi non fallisce perché non è capace nemmeno di fallire.