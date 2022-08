Doppio ex della partita tra, il direttore sportivo Walterha commentato a suo modo, con la consueta originalità, i temi delle due realtà. Si comincia dalla Samp, dove Sabatini sente di non aver dato tutto: “per fortuna c'era Osti che è molto bravo. Sono rammaricato di ciò che non ho fatto, Genova è civilissima, la tifoseria della Samp merita qualsiasi sforzo. Sono stato molto deludente, non me lo perdono, nella vita e nel calcio è ridicolo non prendere atto delle proprie responsabilità. Resto un simpatizzante, quando la Samp gioca messaggio Giampaolo e i miei ex giocatori, la seguo”. Talmente appassionato che potrebbe addirittura comprare la Samp, ne avesse le disponibilità: “. Guarderei la Sud e senza pensarci andrei subito a firmare l'atto d'acquisto”.Sabatini oggi soffre l’assenza dal campo: “Come chiunque sta fuori. Chi è nel calcio ha sempre una fibrillazione interiore per essere operativo. Ho voglia, certamente succederà qualcosa, non credo nei prossimi giorni, la stagione è lunga.quel filo di paura prima della gara, una necessità fisica anche se poi quando la vivi può essere una rottura di scatole e ti chiedi chi te lo fa fare ma vale per tutti, dirigenti, allenatori, calciatori"Giampaolo gli piace? ". Il calcio è tragedia, non un gioco, un vizio che comporta sofferenza. E lui è ottimo interprete della sofferenza. La sua Samp è partita molto bene. Ripetere la Samp precedente? Rispetto a quellama ha calciatori che possono ribaltare ogni pronostico. Quagliarella resta uno dei migliori attaccanti italiani: la sua giocata contro la Juve possono farla solo lui o Messi, tiro sul secondo palo in controtempo di bellezza inaudita. Giampaolo vuole un regista che sappia giocare a calcio:: ha un potenziale enorme ma lui non lo sa però con Atalanta e Juve l'ho visto bene. Sabiri? Grande sorpresa, complimenti alla Samp per averlo preso. Se arrivi dalla B e ti imponi così c'è la mano dell'allenatore ma anche di chi ti prende".L'addio burrascoso con la Salernitana lo ferisce ancora? "Nella vita sono caduto, ho sbattuto la testa tante volte, mi sono fatto male ma non sento più dolore. L'impresa rimane nella mia psiche, ma distaccata. Le cose passano, soprattutto nel calcio, se non sei pronto a parare gli effetti sei morto: vivere di nostalgia non è possibile e non è giusto. Attualità? Gli ex incidono di più: Bonazzoli è un fuoriclasse, Candreva può ancora determinare le gare. La Salernitana ha fatto scelte intelligenti, conNicola allenatore eccezionale, ha un suo linguaggio esclusivo con la squadra con cui coagula una grande forza del gruppo. Credo ripeterà l'impresa che però, attenzione, sarà un'impresa: la salvezza non è un fatto acquisito, servirà un grande torneo. Nicola è prigioniero del personaggio cucito addosso di tecnico delle salvezze, di pompiere, invece è un allenatore a tutto tondo, umanamente straordinario".