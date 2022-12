". Fa discutere la frase pronunciata dain un'intervista al Corriere dello Sport, in riferimento all'Sfogliando gli almanacchi, vediamo che. In quel campionato, i bianconeri vinsero per, che era appena arrivato alla Juve, mentre al ritorno(reti di De Rossi, El Shaarawy, Nainggolan e Lemina). Furono, quelle, due partite senza particolari polemiche arbitrali. Il particolare più importante però è costituito dal fatto che, della quale faceva parte dal maggio 2011. Certo, la Roma di quella stagione l'aveva costruita lui, ma di fatto non ne fece parte per il 90% dell'annata sportiva., preso a zero e rivenduto a 100 milioni;, preso a 10,5 milioni più 2 di bonus e venduto a 37 milioni più 3 di bonus per arrivare a 40 totali;, cresciuto nel settore giovanile e venduto a 12 milioni;, preso a zero e venduto a 7 milioni di prestito più 21 di riscatto e ulteriori bonus;, le cui varie compartecipazioni con il Sassuolo portarano alla fine 11 milioni nelle casse bianconere;, la cui recompra da parte del Real Madrid portò nelle casse della Juve una plusvalenza di 10 milioni., la prima di Allegri.. In quella stagione però, allenatore dei giallorossi., in un'epoca in cui il Var non era ancora presente:per un mani di Maicon in barriera, un penalty molto discusso perché viene considerato punibile il braccio di Maicon, che si protegge il viso e non aumenta il volume del corpo. Dubbi anche sulla posizione: sulla linea dell'area o leggermente fuori?per una trattenuta di Lichtsteiner su Totti: proteste della Juve perché in contemporanea c’è anche la trattenuta del capitano giallorosso sul difensore bainconero., per un intervento di Pjanic (allora alla Roma) con la gamba destra su Pogba. Un tocco evidente, ma la domanda è: dentro o fuori area? Questione di millimetri., ma fa discutere la posizione di Vidal: attiva o passiva?: "Una partita che ha raccontato che queste due squadre giocano alla pari. Ho detto che i tre gol non erano validi e. Dobbiamo accettare i risultati, anche quelli dolorosi. Quel giorno abbiamo perso, il risultato sarebbe stato diverso con un arbitraggio diverso, stimo moltissimo Rocchi e sarei tranquillo se tornasse. Ha sbagliato partita, ma è passata. Ne rigiocheremo altre e dovremo dimostrare di essere piu' forti della Juventus".