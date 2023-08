L'ex ds fra le altre anche di Roma e Inter, Walter Sabatini, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del super-colpo Lukaku per la formazione giallorossa.



GRAN COLPO - “Un grande colpo, non c’è dubbio. Lukaku è un giocatore che, quando sta bene, può fare reparto da solo".



DYBALA-LUKAKU - "La coppia con Dybala, poi, sulla carta potrebbe essere straordinaria perché si integrano bene come qualità".



MOURINHO - "Comunque con l’arrivo di Lukaku Mourinho non potrà più nascondersi: la Roma potrà lottare per le prime posizioni”.