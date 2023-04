Nel corso della lunga intervista concessa a Il Foglio, Walter Sabatini, ex-ds di Inter e Roma fra le altre, ha svelato alcuni retroscena di mercato.



IL MIGLIOR COLPO - “Il colpo più importante penso che rimanga Marquinhos, acquistato a 4 milioni e rivenduto a trenta, solo pochi mesi dopo. Non aveva ancora compiuto 19 anni. È stato un colpo magistrale”.



RETROSCENA RABIOT - "I flop sono stati persino troppi e non ho voglia di ricordarli. I flop non sono solo i calciatori acquistati che non hanno reso, ma anche gli acquisti che ho mancato. Considero, per esempio, un grande flop non essere riuscito a chiudere il contratto di Adrien Rabiot. L’avevo in mano e all’ultimo istante, per motivi contingenti, l’ho perso”.



TOTTI - “Io con Totti non ho mai litigato. In quel periodo non era facile gestirlo perché si accendevano di continuo scintille fra lui e Spalletti. Eio, ovviamente, stavo dalla parte dell’allenatore. Fra Totti e me c’è sempre stato rispetto, anche se da lui mi sarei aspettato di più nei rapporti e nella comunicazione con la squadra. Pensavo che, come leader e come uomo carismatico, avrebbe potuto costruire intorno a sé una granitica coesione e un comune ideale”.



RIMPIANTO INTER E BOLOGNA - “Un rimpianto? Ho sbagliato le formule dei contratti con l’inter e il Bologna: non mi hanno permesso di lavorare come avrei voluto. Io sono un frontman. Non posso lavorare, come un fantasma nell’oscurità”.