Intervistato da TMW Radio, l'ex direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, ha espresso la propria opinione in merito alla sfida del 4 gennaio tra Inter e Napoli.



“Non è da dentro o fuori, ma è importantissima. E’ decisiva solo per i nerazzurri. La vera novità è che sta rientrando la Juve. Ha ritrovato lo smalto della squadra forte. Ma riprendere il Napoli sarà difficilissimo. I punti di vantaggio non sono un’impressione, ma sono statistiche”.