Sabatini torna sull’esperienza all’Inter in una intervista a DAZN: Sull'Inter è uscita una cosa che non ho mai detto che mi rammarico di essere andato all'Inter, è stato il coronamento di una carriera. Mi rammarico di come sono entrato. Dall'interno mi fu chiesto di non comparire nell'organigramma, tornando indietro non accetterei quella condizione”.