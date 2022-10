Walter Sabatini parla a Gr Parlamento: "Quello che vedo realizzare nel Napoli è una cosa difficile da replicare, giocano con delle sincronie straordinarie. C'è dietro uno studio profondo, assecondato dai calciatori che stanno dando una disponibilità assoluta, un fenomeno non replicabile, in Europa è anche più facile per loro. Il Napoli non ha limiti, non può avere paura di alcun avversario. La Champions è tanta roba ma anche il Napoli quando gioca è tanta roba, mi auguro che arrivi alle partite a eliminazione diretta con tutti i giocatori sani, senza infortuni".