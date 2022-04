Il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita di campionato contro la Sampdoria: "Con la Roma poco cinismo? Difficile parlare di cinismo in certe situazioni che si sono verificate in campo. Un amico mi ha detto che nel secondo tempo il campo per noi era in salita con una pendenza importante, è andata così. La Roma è forte e si può perdere".



SALVEZZA - "Bisogna far punti, è stato il nostro freno inibitore, per noi sono tutte partite essenziali e da ultima spiaggia e questo forse ha condizionato la squadra, non esistono partite interlocutorie. La squadra soffre questo stato d'animo. Ora giochiamo, ci impegnamo e vediamo cosa succede. La Curva della Samp è come il muro giallo del Borussia Dortmund ma noi abbiamo giocato all'Olimpico e non dovremmo farci impressionare. Faremo la nostra partita con le armi e con le nostre qualità".



EDERSON - "Un ragazzo che ci inorgoglisce, molto disponibile e intelligente. Un giocatore che viene dal Brasile a gennaio di solito si perde prima di iniziare, lui invece si è messo sotto con mentalità e sta facendo cose importanti. Non è inferiore a Marquinhos".