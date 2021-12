Walter Sabatini, intervistato da Tuttosport, parla di Paulo Dybala, che giocò nel 'suo' Palermo, e di Adrien Rabiot, del quale trattò senza successo l'acquisto ai tempi in cui era ds della Roma: "Se andassi in un grande club europeo, diciamo per esempio il Chelsea, proverei subito a prendere Dybala. Qualcuno dirà che non è fatto per la Premier, ma la verità è che lui è fatto per il calcio".



Su Rabiot: "Se ho cambiato idea? Rispetto il parere di tutti, ma è avventato dire che sia scarso o mediocre. Per me è fortissimo, con un difetto: quando gioca male si nota, tanti altri passano inosservati".