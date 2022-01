Walter Sabatini è pronto a rivoluzionare la Salernitana sul mercato. In arrivo il portiere Sepe dal Parma, il terzino destro Mazzocchi dal Venezia, il difensore centrale Fazio dalla Roma e il trequartista Verdi dal Torino.



In uscita il portiere Belec verso la Spal in Serie B, dove il Parma ci prova per l'attaccante Simy. Secondo la Gazzetta dello Sport, il nuovo direttore sportivo ha messo gli occhi sul centrocampista norvegese Emil Bohinen del CSKA Mosca e sull'attaccante camerunese Jean-Pierre Nsame dello Young Boys.