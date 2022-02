Intervistato da la Repubblica, il ds della Salernitana, Walter Sabatini, ha ricordato Maurizio Zamparini, suo presidente ai tempi del Palermo.



"Lui credeva e voleva credere di essere il presidente di una grande squadra, di avere le stesse prerogative dei presidenti di Inter e Milan. È stato un elemento guida della mia vita, anche se non ci sentivamo mi dispiace infinitamente, lo consideravo testimone del mio tempo. È stata una mattinata di piombo, per me".