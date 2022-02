Quest’oggi il direttore sportivo della Salernitana Walter Sabatini, nel corso della lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport-Stadio, ha avuto modo di soffermarsi e valutare la cessione di Dusan Vlahovic alla Juvetus, oltre che parlare dell’ex viola Franck Ribery.



Questo il suo commento sulla trattativa: “E’ una roba ignobile. Insopportabile. Come fai a non avere nessuna riconoscenza per la società che ha creduto in te? Lo stesso vale per Donnarumma con il Milan. Qui entrano in gioco le qualità umane”.



Il direttore sportivo si è poi soffermato su Ribery: “Il giorno dopo il mio arrivo, mi fa: ‘Direttore, io non ce la faccio più a stare a Salerno. La gente ride quando perdiamo. A me non viene da ridere quando perdo’. Capisci che umiltà? I grandi come lui odiano perdere”.