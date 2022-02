Questo pomeriggio i due sudamericani dellahanno parlato al consueto appuntamento Fiorentina Weekly, in onda ogni settimana sui canali social del club gigliato.Queste le parole del regista: "Inconta più il fantacalcio del calcio, io lo ho capito molto in questi primi sei mesi a Firenze. In allenamento vediamo molte cose in allenamento, per esempio Nico Gonzalez fa tantissime cose per la squadra e presto farà molti gol, altrimenti lo vendiamo. L'importante non è se Nico fa gol oppure no ma è vincere. Sono molto contento di essere qui finalmente. Era tanto che si parlava di Torreira alla Fiorentina. Sono contento per come mi ha accolto la società e la città intera. Cerco di dare sempre il massimo sia dentro che fuori dal campoOggi con il ciuffo sarò 1,67m, ma sul passaporto c’è scritto 1,68m . Colsarà una partita difficilissima, sarà un test molto importante. All’andata abbiamo fatto fatica, siamo andati sotto di due reti ma poi abbiamo reagito. Dobbiamo continuare a rimanere concentrati e a migliorare. La strada è ancora lunga, ma la via è quella del lavoro. Loro hanno battuto l’Inter, dobbiamo essere consapevoli di andare là per vincere.Quando andiamo in giro la gente ci dice sempre della Juventus. Adesso però dobbiamo pensare alla gara di sabato che non sarà facile, e poi affronterò la Juventus. Siamo in semifinale di Coppa Italia, speriamo che lo stadio sarà pieno e che i tifosi possano aiutarci. Speriamo di continuare a fare bene”.Poi le parole dell’argentino:“Anche io sono felicissimo di essere qua alla Fiorentina, anche oggi abbiamo mangiato un ottimo asado tutti insieme. E’ un gruppo fantastico. Non gioco al fantacalcio, ma so che qui in Italia in tanti ci giocano e tutte le domeniche mi chiedono di segnare di più. Da sette mesi sento soltanto questi discorsi.. Gli assist e le prestazioni non bastano.Non penso a quanto la società mi ha pagato, penso solo al campo e alle mie prestazioni per la squadra. Non sto segnando molto ma ciò che conta sono le prestazioni e i risultati della squadra.La stiamo preparando nel migliore dei modi, anche se il Sassuolo è molto forte e sarà importante fare risultati positivi per restare nella parte alta della classifica . Vogliamo comunque mantenere l'umiltà per far contenti anche i tifosi, la partita sarà difficile ma ci proveremoSi, ce l'ho ma non posso dirlo. Conta però il lavoro durante la settimana e sono felice di quello che sto facendo e cerco sempre di migliorare.Sicuramente voglio migliorarmi partita dopo partita: anche se manca ancora tanto alla fine del campionato, siamo vicini alla zona Europa e vogliamo fare di tutto per mantenerla. Poi siamo avanti anche in Coppa Italia, un’altra importante competizione per noi, e sarebbe un sogno vincerla perché rimarremmo tutti nella storia della Fiorentina".