Walter Sabatini, ex direttore sportivo giallorosso, è tornato a parlare della Roma, lo ha fatto a "La Politica nel Pallone" e l'argomento principale non poteva che essere l'arrivo nella Capitale di Paulo Dybala: "L’acquisto di Dybala è un colpo magistrale, si vede la determinazione di Mourinho di costruire qualcosa di importante, e Paulo è l’ultimo vero 10 rimasto in Italia". Inizia così l'intervento del dirigente che poi prosegue: "Infiammerà l’Olimpico, è uno che risolve le partite nei momenti topici. La vittoria della Conference League ha dato entusiasmo, e ora l’arrivo di un campione come Dybala avrà un effetto devastante, in positivo: sarà il vero crack della prossima stagione “.